У Держлісагентства незабаром може з'явитися новий керівник – ЗМІ

Про це з посиланням на високопоставленого чиновника в Адміністрації президента України повідомляє «Апостроф».

За його словами, офіційно кандидатура Григоровича може бути внесена на одному з найближчих засідань Кабміну.

Кандидатура Олександра Григоровича на посаду голови Держлісагентства обговорювалася ще на початку 2015 року при попередньому міністрі агрополітики Олексієві Павленкові, радником якого він був. Однак тоді в ході міжкоаліційних торгів ця посада була віддана Олександру Ковальчуку – всього через півроку він був звільнений через маштабну вирубки лісів, яка відбувалася в країні при його потуранні. З 8 червня 2016 тимчасово виконуючій обов'язки голови агентства стала Христина Юшкевич, юрисконсульт відомства. У Кабміні не приховували, що це компромісна фігура, на період пошуку керівника, який зможе провести реформу лісового господарства.

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Найімовірніше, за словами джерела з АП, форсувати призначення нового керівника уряд змушують неконтрольовані рубки лісу, що продовжується, а також черговий раунд переговорів з Євросоюзом щодо скасування мораторію на експорт лісу-кругляка.

В управлінні Держлісагентства знаходиться близько 70% всіх територій лісів в Україні. Решта площі знаходяться у підпорядкування Міністерства оборони, Мінекології (в частині національних парків і заповідників), а також органів місцевого самоврядування.

Загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, з яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн га. Лісистість території країни становить 15,9% при оптимальному рівні 20%.