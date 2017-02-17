Алчевський меткомбінат, що знаходиться на непідконтрольній території, зупинив виробництво через блокаду

Алчевський металургійний комбінат (АМК, Луганська обл.), який знаходиться на непідконтрольній владі території та входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу», через блокаду зони АТО повністю зупинив виробництво продукції, також припинена генерація електричної енергії, йдеться в офіційній заяві корпорації.

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«Ми офіційно підтверджуємо, що починаючи з сьогоднішнього дня в Алчевську повністю припинено виробництво чавуну, сталі, прокату, металургійного коксу. Припинена також повністю генерація електричної енергії», - сказано в повідомленні.

Крім цього зазначається, що Дніпровський металургійний комбінат, який знаходиться в Кам'янському Дніпропетровської області, також перебуває на межі зупинки, оскільки він безпосередньо залежить від поставок коксу з Алчевська.

У корпорації також висловили стурбованість через заяву представників так званої «ЛНР» про будь-яку форму примусової націоналізації промислових підприємств компанії, які знаходяться в Алчевську.

Довідка УНІАН. Алчевський металургійний комбінат (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого нержавіючого листа, сталі спеціального призначення та сталевого дробу.

Комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 року ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.