Блокада окупованого Донбасу: у Маріуполі через нестачу сировини можуть зупинитися заводи

Як повідомляє прес-служба Маріупольської міськради, сьогодні металургійні підприємства міста не мають змоги працювати на повну потужність через гостру нестачу сировини, яка поставляється за маршрутом, заблокованому учасниками акції проти торгівлі з окупантами.

«Лише кілька днів відділяє маріупольські промислові гіганти від зупинки виробництва, що спричинить багатомільйонні збитки, масове безробіття і недовідрахувань до міського бюджету», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив секретар міської ради Степан Махсма, дві депутатські фракції стурбовані критичною ситуацією, яка сьогодні складається через так звану торговельну блокаду з терористами.

«Безумовно, що питання постачання товарів на непідконтрольну територію має бути врегульоване, але на законодавчому рівні. Щоб наші жителі не відчували на собі проблеми в енергетичній та промисловій сферах», - вважають депутати.

На підставі інформації, що надійшла до міської влади, до вищих органів центральної влади і президента України буде направлено відповідного листа.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2016 року ветерани АТО оголосили терористам ультиматум, щоб ті звільнили всіх українських полонених, в іншому разі бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій.

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25 січня 2017 року вони заблокували залізничну ділянку Луганськ – Попасна. 2 лютого були заблоковані колії перегону Курдюмівка – Бахмут. Проти учасників блокади відкрито чотири кримінальні справи.

15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданніприйняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Блокаду вже засудили представники Євросоюзу і США. При цьому президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслили неприпустимість такої форми протесту, оскільки вона прямо впливає на економіку країни і ризикує спровокувати негативні процеси, а саме - скорочення виробництва, втрату валютної виручки і зростання безробіття в металургії та енергетиці.