Кубів розповів, скільки продукції без мит може поставляти український бізнес на ринок США

Українські експортери можуть поставляти на ринок США понад 3,5 тис. найменувань різної продукції в рамках Генеральної системи преференцій, що діє стосовно нашої країни.

Читайте такожКубів назвав суму втрат України від торгового і транзитного ембарго Росії

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

«У нас немає режиму вільної торгівлі з США, проте український бізнес має можливість експорту товарів до США без сплати мита - завдяки Генеральній системі преференцій, яка дозволяє безмитне ввезення в США понад 3500 видів товарів з України. Серед них - частини залізничних локомотивів або моторних вагонів, трамваїв або рухомого складу, рідкісні гази, олія з насіння соняшнику», - сказав Кубів.

При цьому він підкреслив, що багато українських виробників не знають про це і потребують певної інформації з цього питання.

«Зараз нашим виробникам треба більше розповідати про систему преференцій та можливості безмитного експорту», - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна система преференцій США - спеціальний режим торгівлі, який працює стосовно українського експорту з липня 2015 року та надає можливість безмитної торгівлі за певними групами товарів.

Обсяг безмитної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами Америки, передбачений Генеральною системою преференцій, може сягати приблизно 200 млн дол.