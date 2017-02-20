Україна презентувала в ОАЕ "Фантом" з високоточним ракетним озброєнням (відео)

Розробники інтегрували у "Фантом" протитанковий ракетний комплекс "Бар’єр", йдеться у повідомленні прес-служби "Укроборонпрому".

З таким озброєнням малопомітний та мобільний "Фантом" здатен вражати важко та легко броньовані цілі на відстані від 100 до 5000 метрів. Окрім цього, "Фантом" укомплектований стабілізованою поворотною платформою для різних видів озброєнь. Вогневі випробування "Фантому", що проводилися зі встановленим кулеметом калібру 12,7 мм, підтвердили високу ефективність нової розробки.

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Гібридний двигун з повним приводом, незалежною підвіскою та гідравлічною гальмівною системою забезпечують "Фантому" високі ходові характеристики, у тому числі на піску. Зв’язок між центром керування та "Фантомом" забезпечується засобами захищеного радіоканалу радіусом дії до 10 км або ж через оптоволоконний кабель довжиною до 5 км.

Нагадаємо, що перша модифікація "Фантому" була представлена під час виставки озброєнь "Зброя та безпека 2016" у Києві. Залежно від комплектації "Фантом" може здійснювати вогневу підтримку сухопутних підрозділів, проводити розвідку та стояти на чергуванні на блокпостах або кордоні, доставляти амуніцію та боєприпаси, евакуйовувати поранених, а також бути джерелом живлення, брати участь в операціях з розмінування. Крім цього, передбачено використання "Фантому" у комплексі з безпілотними літальними комплексами, що також будуть представлені "Спецтехноекспортом" на IDEX-2017.