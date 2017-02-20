Електропостачання Авдіївського коксохіму відновлено після обстрілу

Електропостачання найбільшого в Європі Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ), який входить в гірничо-металургійну групу "Метінвест", відновлено після ремонту однієї лінії електропередач, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу заводу з боку російських військ, повідомив генеральний директор "АКХЗ" Муса Магомедов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Один ввід відновлений. Лише один з чотирьох", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 лютого за обстрілу з боку бойовиків були пошкоджені високовольтні лінії електропередачі, внаслідок чого Авдіївка залишилася без електропостачання.

19 лютого голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що в Авдіївці є газ і теплопостачання, вода подається за графіком.

20 лютого, віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко доповів президенту України Петра Порошенка, що лінії електропередачі в Авдіївці відновлено.

З початку ведення бойових дій АКХЗ часто піддається масованому обстрілу з боку бойовиків, які знаходяться на Донбасі російських військ, через що неодноразово зупиняв свою роботу.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.