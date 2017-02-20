Війна не стала на заваді: Росія стала найбільшим покупцем української військової продукції - звіт (інфографіка)

Росія – найбільший партнер України у військовій сфері, про це свідчить дослідження, яке щорічно проводить авторитетна міжнародна установа – Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI), передає Главком.

Так, минулого року, згідно з дослідженням, Україна експортувала до РФ продукції військового призначення на $169 млн. Саме росіяни в 2016-му стали найбільшими покупцями товарів української "оборонки".

Стільки грошей Україна не отримує навіть від Таїланду – єдиного покупця сучасних вітчизняних танків "Оплот", що входять до переліку найкращих танків у світі.

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Загалом за рік поставки до Росії зросли на 72%. Понад те, вони виявилися вищими, ніж за часів президентства Віктора Януковича.

Звіт SIPRI свідчить про те, що найбільшим партнером росіян в Україні сьогодні є "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Компанія запорізького бізнесмена, колишнього регіонала, а нині народного депутата від "Волі народу", виконує контракт на постачання двигунів АІ-222.

Українські авіаційні мотори встановлюються на Як-130 – російські легкі штурмові літаки, на яких навчають військових льотчиків, у тому числі вражати наземні цілі. Тобто українське підприємство допомагає ворогу готуватися до війни.

Контракт "Мотор Січі" з російським авіабудівним заводом "Сокіл", який збирає "Яки", передбачає поставку 218 двигунів (за даними SIPRI).

Раніше УНІАН повідомляв, що українська компанія "Мотор Січ" може взяти участь у російсько-китайському проекті важкого вертольота AHL і надати для нової машини турбовальні двигуни АІ-136Т.