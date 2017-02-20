Некоректна інформація ФДМ може сформувати помилкову думку про "Електроважмаш" - Костюк

В інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» Дмитро Костюк зазначив, що «за півтора року роботи нового менеджменту «Електроважмашу» вже зібраний портфель замовлень на 2,4 млрд грн, і в цьому році планується його збільшити до 3,7 млрд грн».

«Хочеться вірити, що це не спроба в черговий раз розбурхати наших замовників або сформувати помилкову думку про завод і менеджмент зокрема», - наголосив Костюк. Він уточнив, що є реальні показники діяльності, вони відображені у звітності, є оцінка міжнародного аудиту, та керівництво підприємства просить дати оцінку суджень чиновника.

За словами Костюка, в серпні 2015 року, коли він очолив підприємство, «дійсно становище було дуже складним, завод працював лише 4 дні на тиждень, мова йшла про перехід на триденний, а портфель замовлень складав всього 900 млн грн. І 2015 рік закінчився збитками у 121 млн грн. Але вже в 2016 році вдалося отримати чистий прибуток понад 5 млн грн, достроково погасити частину кредиту на суму понад 30 млн грн. У 2017 році запланована виплата за кредитами на більш ніж 2,5 мільйона доларів. Обсяг реалізованої продукції склав майже 1,5 млрд. грн».

«Ми виграли два тендери ЄБРР на 660 млн грн — модернізація Канівської ГЕС та Київської ГАЕС... Одного цього замовлення вистачить, щоб завантажити завод на п'ять років вперед», - зазначив в. о. директора. Він додав, що на сьогодні виконується модернізація обладнання Рогунської ГЕС (Таджикистан), йде робота над замовленням для Дністровської ГАЕС, підписується контракт на розробку і постачання турбогенератора потужністю 200 МВт у Бангладеш.

Керівництво «Електроважмашу» прогнозує, що до 2017 р. чистий прибуток підприємства зросте в 2,2 рази, а продажі – на 20%. «Якщо наших замовників не налякають необдуманими заявами...» - резюмував Костюк.

Для довідки. Державне підприємство «Завод «Електроважмаш» (Харків) - найбільший в Україні виробник гідрогенераторів і турбогенераторів для гідро-, теплових і атомних електростанцій, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників та іншого устаткування.

Попереднього директора «Електроважмашу» Володимира Глушакова звільнили в серпні 2015 року через підозри в корупції. Пізніше був заарештований і випущений під заставу в 2 млн грн екс-заступник директора заводу Роман Довгий. Зараз справа щодо нього знаходиться в суді.