Видобуток вугілля в Україні в січні зріс майже на 14%

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні 2017 року збільшилася на 13,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 3,659 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, державні шахти видобули 466,5 тисячі тонн, що на 0,7% менше, ніж у січні 2016 року, при цьому частка видобутку держшахт в загальному балансі становила 12,7%.

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За звітний період видобуток вугілля дефіцитних марок "А" (антрацит) і "Т" (тощак) на тимчасово непідконтрольних Україні територіях зросла на 49%, до 913,1 тисячі тонн. Так, "ДТЕК Ровенькиантрацит" збільшив видобуток на 59% - до 348,6 тисячі тонн антрациту, а "ДТЕК Свердловантрацит" - на 36,7%, до 260 тисяч тонн. На 49% зріс видобуток вугілля марки "Т" в компанії "ДТЕК Комсомолець Донбасу" - до 304,5 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,76 мільйона тонн з 65 мільйонів тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій та Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО, яка почалася в кінці січня 2017 року.