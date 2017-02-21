"Метінвест" Ахметова зупиняє кілька підприємств через блокаду

Причиною зупинки виробництва у компанії називають бойові дії та блокаду залізничного сполучення з окупованою частиною Донбасу.

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У прес-службі відзначили, що з початку бойових дій у регіоні виробник сталі ЄМЗ працює в умовах неритмічних поставок залізорудної сировини: "Після того як протестувальники заблокували рух на перегоні Ясинувата – Скотувате, ввезення сировини й вивезення готової продукції стало неможливим".

Наразі роботи з підготовки до тимчасової консервації завершилися на Єнакіївському метзаводі: "Проведено видування доменних печей №3 та № 5, припинено роботу конвертерного цеху. Макіївську філію ЄМЗ буде зупинено 25 лютого".

Також через блокаду залізничного сполучення зупинився видобуток на всіх шахтах вугільного об'єднання "Краснодонвугілля".

"Єнакіївський металургійний завод і Краснодонвугілля зареєстровані на підконтрольній Україні території і сплачують усі передбачені законом України податки і збори до державного бюджету. Незважаючи на призупинення діяльності ЄМЗ та "Краснодонвугілля"… "Метінвест" не має наміру скорочувати персонал ЄМЗ (включаючи його Макіївську філію) та "Краснодонвугілля". Усіх співробітників цих підприємств виведуть у простій зі збереженням 2/3 окладу", - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних колій, по яких антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля було повністю припинено. Блокаду раніше засудили представники Євросоюзу, США та держав «Великої сімки».