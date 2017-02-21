Держгеонадр заявляє про тиск з боку російського Evraz щодо видачі дозволів на користування надрами

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що особи, що представляються працівниками ПрАТ «Євраз Суха Балка» впродовж декількох днів перешкоджають роботі Державної служби геології та надр України та вимагають продовжити дії спеціальних дозволів на видобування залізної руди поза дозвільною процедурою.

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"Зазначимо, ПрАТ «Євраз Суха Балка» мала два спецдозволи на видобування залізної руди, термін дії яких завершився у 2016 році, однак підприємство продовжило незаконний видобуток. А тепер методом тиску та маніпуляцій пікетувальники намагаються змусити Держгеонадр продовжити дію спецдозволів. Держгеонадр закликає правоохоронні органи взяти на контроль це питання, бо йдеться про національну економічну безпеку, оскільки дана компанія входить у російський холдинг Evraz", - сказано у повідомленні

Відзначається, що ПрАТ «Євраз Суха Балка» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) у 1996 році отримало два спецдозволи на видобування залізної руди, терміном 20 років. Дія обох дозволів завершилась на початку серпня 2016 року. «Як стало відомо з матеріалів правоохоронних органів, незважаючи на те, що в підприємства не було спецдозволів від серпня до сьогодні – вони продовжували працювати і видобувати залізну руду, чим завдали збитків державі на мільйони гривень. Це порушення, тому відкриті кримінальні провадження. Зараз цією справо займаються правоохоронні органи», - пояснюють у Держгеонадрах.

Так, впродовж останніх декількох днів молоді чоловіки спортивної зовнішності, які представились працівниками ПрАТ «Євраз Суха Балка», перешкоджають роботі Держгеонадр, вимагаючи незаконно продовжити дію спеціальних дозволів на користування надрами. «Сьогодні ми відчуваємо тиск на нашу роботу. Ми розцінюємо цей пікет як маніпуляцію з боку незрозумілих сил. У нас є сумніви, що люди, які намагались пікетувати Держгеонадр є представниками профспілок «Євраз Суха Балка», – зазначають в Держгеонадрах.

Держгеонадр звернулася в Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію та Службу безпеки України з проханням оперативного реагування.

"Зазначимо, кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ «Євраз Суха Балка» є громадянином Росії – Роман Абрамович, а безпосередньо підприємство входить в російський холдинг Evraz. Оскільки Держгеонадр здійснює державну політику в геологічній сфері, Служба закликає уряд та правоохоронні органи взяти на контроль це питання, оскільки йдеться про національну економічну безпеку", - йдеться у повідомленні відомства.