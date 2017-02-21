"Щоб жодна гайка не потрапила до ворога": в "Укроборонпромі" нагадали, що не торгують із Росією

На фоні публікації у ЗМІ 20 лютого звіту Стокгольмського інституту дослідження проблем миру про те, що Росія – найбільший партнер України у військовій сфері, в "Укроборонпромі" нагадали, що припинили торгівлю з агресором ще у 2014 році.

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"Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу "Укроборонпрому", продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави", – наголосили в концерні.

Як додали в "Укроборонпромі", з середини 2014 року концерн не тільки зупинив будь-яку торгівлю з країною-агресором, а й активно запустив програму заміщення російських комплектуючих.

"Наш вектор чіткий і зрозумілий: відмова від російських деталей та їх заміщення вітчизняними. Кооперація з підприємствами майже в кожній області допомагає впоратися з цією задачею. А оцінку тим заводам, які поступаються інтересами держави і продовжують співпрацювати з ворогом, дадуть спецслужби", – сказали в "Укроборонпромі".

Відзначимо, за даними дослідження, яке щорічно проводить авторитетна міжнародна установа – Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI), Росія – найбільший партнер України у військовій сфері.

Так, минулого року, згідно з дослідженням, Україна експортувала до РФ продукції військового призначення на $169 млн. Саме росіяни в 2016-му стали найбільшими покупцями товарів української "оборонки". Стільки грошей Україна не отримує навіть від Таїланду – єдиного покупця сучасних вітчизняних танків "Оплот", що входять до переліку найкращих танків у світі.

Загалом за рік поставки до Росії зросли на 72%. Понад те, вони виявилися вищими, ніж за часів президентства Віктора Януковича. Звіт SIPRI свідчить про те, що найбільшим партнером росіян в Україні сьогодні є "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Компанія запорізького бізнесмена, колишнього регіонала, а нині народного депутата від "Волі народу", виконує контракт на постачання двигунів АІ-222. Українські авіаційні мотори встановлюються на Як-130 – російські легкі штурмові літаки, на яких навчають військових льотчиків, у тому числі вражати наземні цілі. Тобто українське підприємство допомагає ворогу готуватися до війни. Контракт "Мотор Січі" з російським авіабудівним заводом "Сокіл", який збирає "Яки", передбачає поставку 218 двигунів (за даними SIPRI).