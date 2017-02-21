Депутати відхилили законопроект про розкриття інформації у видобувних галузях

Верховна Рада України відхилила законопроект №4840 про розкриття інформації у видобувних галузях, згідно з яким компанії, які видобувають корисні копалини, такі як руди металів або енергоресурси, будуть зобов'язані публікувати інформацію про свої податкові платежі, а також виробничі дані.

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За ухвалення цього документа за основу в першому читанні проголосувало всього 217 народних депутатів, за мінімально необхідної кількості 226 голосів. Наступні повторні голосування також не мали достатньої підтримки серед депутатів.

«Цей законопроект відкриває завісу над таємною інформацією у сфері енергетики. Ініціатива прозорості охоплює вугільну, газову, нафтову галузі, а також видобуток руди. Ми публікуємо інформацію про отримання спецдозволів, які угоди і на яких умовах були укладені з державою, які платежі сплачуються до бюджетів різних рівнів, які прибутки були отримані компаніями», - зазначила народний депутат і автор даного законопроекту Ольга Бєлькова, коментуючи необхідність прийняття цього документа.

За словами в. о. голови комітету Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Олександра Домбровського, ухвалення цього законопроекту є важливим антикорупційним кроком.

«Проблема корупції та проблема енергетики в Україні історично пов'язані. Що потрібно, щоб розрубати цей «гордіїв вузол»... Нам потрібна чесна і прозора інформація про видобувні галузі, які мають безпосереднє відношення до енергетики про те, скільки видобувається вугілля, скільки газу видобувається, хто видобуває, скільки сплачує податків», - сказав Домбровський, додавши, що прийняття цього документу дало б можливість знизити корупційні ризики.

Текст законопроекту передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні порушення, а саме - штраф у розмірі від 20 до 60 неоподатковуваних мінімумів (340-1020 грн) за порушення посадовими особами умов розкриття інформації.

Як повідомляв УНІАН, даний законопроект був отриманий апаратом парламенту в середині червня 2016 року.

8-9 грудня 2015 року експертна організація у сфері енергетики Dixi Group, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і секретаріат міжнародної організації «Ініціатива прозорості видобувних галузей» представили звіт про прозорість у сфері видобутку нафти і газу в Україні за 2013 рік. 21 лютого був представлений звіт за 2014-2015 року.

Довідка УНІАН. Ініціатива прозорості видобувних галузей (EITI - Extractive Industries Transparency Initiative) є міжнародним стандартом (а також організацією з просування цього стандарту в різних країнах світу), який забезпечує відкритість даних про видобуток нафти, газу та інших корисних копалин, а також про суми сплачених податків. За його використання видобувні компанії повинні надавати дані про результати своєї фінансової та виробничої діяльності в регіональне відділення EITI.