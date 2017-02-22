"Нафтогаз" з березня знижує ціни на газ для промисловості

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» з 1 березня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7,2% порівняно з лютим 2017 року – до 8 553,6 грн за тис. куб. м з 9 214,8 грн за тис. куб. м, йдеться в повідомленні компанії.

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Водночас, за даними «Нафтогазу», максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 березня будуть знижені на 6,9% – до 9 439,2 грн за тис. куб. м порівняно з 10 141,2 грн. за тис. куб. м у лютому.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовано залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» чи купуватиме не менш як 50 млн кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни на паливо вказано з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У лютому 2017 року «Нафтогаз» підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 22% порівняно з січнем 2017 року – до 9 214,8 грн за тис. куб. м, а також максимальні ціни – на 21%, до 10 141,2 за тис. куб. м.