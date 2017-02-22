"Укроборонпром" підписав в ОАЕ ряд контрактів з експорту бронетанкової та оптико-електронної техніки

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, під час міжнародної виставки IDEX-2017, яка проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах, підписав ряд експортних контрактів, зокрема, на постачання бронетанкової та оптико-електронної техніки.

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Про це повідомила прес-служба концерну.

"У перший день виставки делегація концерну провела продуктивні переговори з представниками іноземних компаній і оборонних відомств, присутніх на виставці. Більшість нових домовленостей укладено в галузі бронетанкової та оптико-електронної техніки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в концерні, найбільший інтерес викликав представлений на виставці безпілотний багатофункціональний мінібронетранспортер "Фантом".

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Також, в концерні повідомили, що присутній на виставці заступник Міністерства економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко зазначив, що експортний потенціал "Укроборонпрому" дозволяє гідно представити нашу країну на міжнародній виставці.

"Експортні домовленості - це валютні фінансові надходження в бюджет країни. Це інвестиція в розвиток всієї держави і, насамперед, в її оборонно-промисловий комплекс", - цитує прес-служба Бровченка.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укроборонпромі" повідомили, що обсяг виконаних концерном в 2016 році експортних контрактів з поставки продукції військового призначення зріс порівняно з 2015 роком на 25% і становив 750 млн дол.