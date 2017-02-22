На непідконтрольному Донбасі через блокаду зупиняються заводи

Алчевський металургійний комбінат (м. Алчевськ, Луганська обл.), Єнакіївський металургійний завод (м. Єнакієве, Донецька обл.) і підприємство з видобутку коксівного вугілля для потреб металургії «Краснодонвугілля» (м. Краснодон, Луганська обл.), які розміщені на тимчасово непідконтрольній Україні території, зупинили свою роботу в результаті блокади в зоні АТО.

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Про це повідомляє Штаб блокади на своїй станиці в соцмережі Facebook.

«На сьогодні свою роботу на окупованій території зупинили Єнакіївський металургійний завод, об'єднання "Краснодонвугілля" і Алчевський комбінат», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на 22 лютого триває 28 доба блокади.

«За цей час редут "Богдан" біля станції Світланово в Луганській області не допустив перетин лінії розмежування 20,1 тис. вагонів. Редут "Запоріжжя" біля м. Бахмут у Донецькій області не допустив перетин близько 12 тис. вагонів і редут "16-го добровольчого батальйону" поблизу станції Кривий Торець у Донецькій області не допустив перетин 37,4 тис. вагонів», - повідомляє штаб.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, по яких антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади говорили про наміри перекрити всі залізничні та автосполучення.

21 лютого 2017 року прес-служба гірничо-металургійної групи «Метінвест» повідомила про зупинку роботи Єнакіївського метзаводу і «Краснодонвугілля», а 22 лютого на Дніпровському меткомбінаті заявили про припинення поставок коксу з Алчевського коксохімічного заводу.