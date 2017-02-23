Український безпілотний БТР викликав фурор на міжнародній виставці в Абу-Дабі

"Авторитетне аналітичне видання Defence Blog назвало вітчизняний безпілотний мінібронетранспортер найбільш цікавою сучасною бойовою машиною. Українське – найкраще!", - написав на свої сторінці у Facebook президент України Петро Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", представив нову модифікацію безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" на виставці IDEX-2017 в ОАЕ. Розробники інтегрували у "Фантом" протитанковий ракетний комплекс "Бар’єр"

З таким озброєнням малопомітний та мобільний "Фантом" здатен вражати важко та легко броньовані цілі на відстані від 100 до 5000 метрів. Окрім цього, "Фантом" укомплектований стабілізованою поворотною платформою для різних видів озброєнь. Вогневі випробування "Фантому", що проводилися зі встановленим кулеметом калібру 12,7 мм, підтвердили високу ефективність нової розробки.

Гібридний двигун з повним приводом, незалежною підвіскою та гідравлічною гальмівною системою забезпечують "Фантому" високі ходові характеристики, у тому числі на піску. Зв’язок між центром керування та "Фантомом" забезпечується засобами захищеного радіоканалу радіусом дії до 10 км або ж через оптоволоконний кабель довжиною до 5 км.

Нагадаємо, що перша модифікація "Фантому" була представлена під час виставки озброєнь "Зброя та безпека 2016" у Києві