Електроенергія для промисловості подешевшає з березня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення про зміну з 1 березня 2017 року тарифів на електроенергію для промисловості.

Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні НКРЕКП.

Порівняно з лютим 2017 року в березні для промислових споживачів 19 з 32 енергопостачальних компаній рівень роздрібних тарифів першого класу напруги (35 кВ і вище) в середньому знизиться на 1,1%, для споживачів 23 з 32 ліцензіатів комісії другого класу напруги (менше 35 кВ) в середньому знизиться на 1,4%.

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Наприклад, тарифи для клієнтів "Київенерго" для першого класу напруги з 1 березня знизяться на 1% –до 146,22 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 3,2%, до 165,27 копійки за 1 кВт-год.

Для споживачів "ДТЕК Дніпрообленерго" тарифи для першого класу напруги скоротяться на 0,04% –до 140,96 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 2,2%, до 164,65 копійки за 1 кВт-год.

У свою чергу, тариф для промислових споживачів першого класу напруги "ДТЕК Донецькобленерго" з 1 березня зростуть на 0,9% –до 153,78 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 0,8%, до 195,55 копійки за 1 кВт-год.

Згідно з текстом документа, дане рішення зумовлене переходом до ринкового формування тарифів на електроенергію для промислових споживачів. До моменту повного переходу до ринкового тарифоутворення (коли ціна на електроенергію буде формуватися без участі Нацкомісії, а тільки за згодою постачальника і споживача) НКРЕКП буде виконувати функцію із затвердження тарифів, складених обленерго для своїх клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2016 року НКРЕКП дозволила постачальникам електроенергії за регульованим тарифом (обленерго) з 1 січня 2017 року розраховувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів з щомісячним збільшенням не більше ніж на 3% від рівня попереднього місяця.

Наприкінці грудня 2016 року НКРЕКП вперше затвердила на січень 2017 року диференційовані тарифи на електроенергію для промисловості.

22 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект "Про ринок електричної енергії", який передбачає запровадження конкурентних (ринкових) відносин на ринку електричної енергії, у тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.