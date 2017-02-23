"Укргазвидобування" оголосило тендер на купівлю 12 бурових установок на 3 мільярди

Найбільша газовидобувна держкомпанія "Укргазвидобування", в рамках виконання програми по збільшенню обсягів буріння та щорічного видобутку газу до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року, оголосила тендер на покупку 12 бурових установок очікуваною вартістю 2,9 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, тендери будуть проведені в рамках трьох процедур. Дві процедури передбачають купівлю 10 бурових – по 5 на кожну процедуру. "Це базові бурові установки вантажопідйомністю 450 тонн. Очікувана вартість обладнання, яке компанія планує придбати по кожній з цих двох процедур – 2,027 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

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Третя процедура передбачає закупівлю двох базових бурових установок вантажопідйомністю 320 тонн. Очікувана вартість – 846,4 мільйона гривень.

Термін подання пропозицій - до 16:00 22 березня 2017 року. Після цього будуть оцінені технічні, фінансові, виробничі та інші можливості всіх учасників на відповідність вимогам тендерної документації.

Орієнтовно аукціон відбудеться наприкінці квітня або на початку травня 2017 року. Термін поставки обладнання - 2017-2018 роки.

Як повідомляв УНІАН, "Укргазвидобування" у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів.

На даний час компанія реалізує програму "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу на рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів, тоді як в 2015 році, порівняно з 2014 роком, спостерігалося падіння на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.