Уряд підготував програму розвитку авіабудування – планують прийняти в березні

Уряд України має намір у березні цього року ухвалити вже розроблену програму авіабудування до 2020 року, повідомив глава уряду Володимир Гройсман під час робочої поїздки до Харківської області.

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«У нас вже створена програма розвитку авіагалузі до 2020 року. Вона створена реальними виробничниками, інститутами, і в березні ми ухвалимо цю програму, - сказав Гройсман. - Ми будемо інвестувати в науку і в наші інститути. Будемо інвестувати у виробничі процеси та обладнання. Будемо виходити на міжнародні ринки, і будемо думати над тим, як створювати внутрішній ринок».

Гройсман нагадав, що у сфері авіабудування працюють як державні підприємства, так і приватні компанії, і зараз завдання держави - об'єднати ці зусилля на благо розвитку виробництва і зростання економіки.

Раніше глава уряду зазначав, що Україна має налагодити серійне виробництво своїх літаків і не тільки експортувати їх як високотехнологічний продукт, а й використовувати їх у своїх авіакомпаніях.

Наприкінці 2016 року в Україні набули чинності закони про реструктуризацію на 10 років боргу державного літакобудівного холдингу «Антонов» на суму 706 млн грн і списання пені за нього на суму 565,8 млн грн. Крім того, було запроваджено пільговий режим щодо сплати ряду податків для авіабудівних підприємств.