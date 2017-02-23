Уряд підготував програму розвитку авіабудування – планують прийняти в березні

17:59, 23 лютого 2017
Промисловість
232

Раніше голова уряду зазначав, що Україна повинна налагодити серійне виробництво своїх літаків і не тільки експортувати їх як високотехнологічний продукт, але й використовувати їх в своїх авіакомпаніях.

Фото УНІАН

Уряд України має намір у березні цього року ухвалити вже розроблену програму авіабудування до 2020 року, повідомив глава уряду Володимир Гройсман під час робочої поїздки до Харківської області.

Читайте такожАвіапрем'єра року: "Антонов" презентував новий транспортний літак Ан-132 (фото, відео)

«У нас вже створена програма розвитку авіагалузі до 2020 року. Вона створена реальними виробничниками, інститутами, і в березні ми ухвалимо цю програму, - сказав Гройсман. - Ми будемо інвестувати в науку і в наші інститути. Будемо інвестувати у виробничі процеси та обладнання. Будемо виходити на міжнародні ринки, і будемо думати над тим, як створювати внутрішній ринок».

Гройсман нагадав, що у сфері авіабудування працюють як державні підприємства, так і приватні компанії, і зараз завдання держави - об'єднати ці зусилля на благо розвитку виробництва і зростання економіки.

Раніше глава уряду зазначав, що Україна має налагодити серійне виробництво своїх літаків і не тільки експортувати їх як високотехнологічний продукт, а й використовувати їх у своїх авіакомпаніях.

Наприкінці 2016 року в Україні набули чинності закони про реструктуризацію на 10 років боргу державного літакобудівного холдингу «Антонов» на суму 706 млн грн і списання пені за нього на суму 565,8 млн грн. Крім того, було запроваджено пільговий режим щодо сплати ряду податків для авіабудівних підприємств.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter