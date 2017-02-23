Держстат відзвітував про зростання промвиробництва в Україні

Промислове виробництво в Україні в січні 2017 року в річному вираженні порівняно з аналогічним місяцем 2016 року, - без урахування коригування на ефект календарних днів, зросло на 5,6%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з наведеними даними, з урахуванням коригування на ефект календарних днів, промвиробництво в січні в річному вираженні зросло на 5,2%.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім місяцем - груднем 2016 року промвиробництво в січні впало на 17,5% без сезонного коригування або на 1,5% - з урахуванням коригування.

У повідомленні зазначається, що найбільше зростання промвиробництва в січні 2017 року порівняно з січнем 2016 року зафіксовано у виробництві інших машин та устаткування – на 30%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 20,3%, виробництві меблів та іншої продукції – на 17,4%.

Найбільше падіння за цей період відбулося в хімічній промисловості – на 8,9%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 7%, виробництві електричного обладнання – на 4,2%.

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Зростання порівняно з груднем зафіксовано тільки в постачанні електроенергії, газу і пари – на 0,3%, видобутку сирої нафти і природного газу – на 0,2%.

Найбільше падіння до грудня відбулося у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 63,5%, виробництві меблів та іншої продукції - на 42,1%, виробництві електричного обладнання - на 41,6%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання промвиробництва в Україні за 2016 рік, порівняно з 2015 роком, становило 2,4%, після падіння показника 4 роки поспіль – у 2012-2015 роках.

За оцінками опитаних УНІАН експертів, економіка України в 2017 році продовжить тенденцію відновлення і зростання ВВП може прискоритися до 2,1%, промислового виробництва – до 2,5%, тоді як інфляція сповільниться до 10%.