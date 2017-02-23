Тайвань затвердив розмір антидемпінгових мит на металопродукцію з України

Тайвань затвердив антидемпінгові мита в діапазоні від 4% до 80% терміном на п'ять років на металопродукцію, яка імпортується в країну з ряду країн, в тому числі з України.

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Про це йдеться в повідомленні, яке було опубліковано на сайті Митної адміністрації Тайваню.

«Введення антидемпінгових мит від 4,02% до 80,5% ... до 21 серпня 2021 року, строком на п'ять років», - йдеться в розділі «Чинні антидемпінгові заходи» з перерахуванням таких країн: Бразилія, Китай, Індія, Індонезія, Корея та Україна.

Також у повідомленні перераховується найменування товарної продукції, до якої будуть застосовані дані мита: пластини з вуглецевої сталі, прокат плоский із заліза або нелегованої сталі, гарячекатана сталь та інші види металопрокату.

Раніше Митна адміністрація Тайваню повідомляла, що розслідування щодо введення антидемпінгових мит щодо України і низки інших країн було розпочато наприкінці лютого 2016 року.

За даними ЗМІ, наприкінці січня Митна адміністрація опублікувала повідомлення про те, що Комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки Тайваню виявила факт шкоди для місцевих металургійних компаній від імпорту товстолистового прокату з вуглецевої сталі, який надходить з України.