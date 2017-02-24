Найбільше українське підприємство з випуску авіадвигунів за рік скоротило прибуток на 1,3 мільярда

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" в 2016 році скоротило чистий прибуток на 36,4% - до 2,186 млрд грн з 3,435 млрд грн.

Читайте також"Щоб жодна гайка не потрапила до ворога": в "Укроборонпромі" нагадали, що не торгують із Росією

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про проведення зборів акціонерів 30 березня 2017 року.

Згідно з повідомленням, активи компанії зросли на 22% - до 25,061 млрд грн. Дебіторська заборгованість компанії скоротилася на 1% - до 2,416 млрд грн. Довгострокові зобов'язання компанії зросли в 2,5 раза - до 3,129 млрд грн, а поточне зобов'язання зросли на 12% - до 5,311 млрд грн.

Читайте такожУкраїнська "Мотор Січ" може поставити двигуни для російсько-китайського вертольота - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, "Мотор Січ" в 2015 році збільшила чистий прибуток в 2,2 раза - до 3,4 млрд грн.

Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання. Акції компанії котируються на Українській біржі і є одними із складових її індексу UX.