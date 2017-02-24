У Мінекономрозвитку зазначили, що зростання промвиробництва в січні перевищило прогнози

Зростання промислового виробництва в січні на 5,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року перевищив прогнози. В останній раз зростання промвиробництва в січні був зафіксований у 2012 році

Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook.

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"Січневе зростання - 5,6% є вищим, ніж прогнозувалося", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Мінекономрозвитку зазначили, що активне зростання було зафіксовано завдяки розширенню сировинної бази сільського господарства, високій інвестиційній активності, зростанню світових цін на сировинну продукцію та збільшенню виробництва споживчих товарів.

"Найбільше зростання спостерігалося у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції через високу інвестиційну активність. У машинобудуванні - в результаті диверсифікації ринків збуту і збільшення внутрішнього попиту", - зазначили в Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, промислове виробництво в Україні в січні 2017 року в річному вираженні порівняно з аналогічним місяцем 2016 року, - без урахування коригування на ефект календарних днів, зросла на 5,6%. З урахуванням коригування зростання становило 5,2%.