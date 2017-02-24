Український бойовий вертоліт "Combat" уперше представили на виставці в ОАЕ (фото)
У рамках міжнародної виставки IDEX- 2017, яка проходить в ОАЕ, "Укрінмаш", що входить до складу "Укроборонпрому", вперше представив легкий бойовий вертоліт КТ112УД, або КТ112 "Combat".
"Combat" оснащений двигуном Rotax-914, який дозволяє набирати швидкості до 200 км/год, йдеться у повідомленні прес-служби "Укроборонпрому".
Цей бойовий вертоліт може бути оснащений протитанковими ракетами "Barrier-V" з лазерним наведенням або іншим протитанковим ракетним озброєнням.
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Окрім того, "Combat" може бути оснащений ракетами "Стріла-2" або "Ігла" для знищення літальних апаратів противника, а також кулеметом ПКТ. Особливістю вертольота став спеціальний комплекс спостереження, який складається з інфрачервоних камер, що можуть бути використані для наведення.
Раніше "Укроборонпром" оприлюднив відео з новітнім ударним вертольотом Мі-24ПУ1.