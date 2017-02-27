Держконцерн "Укроборонпром" відкрив представництво в ОАЕ

Державний концерн «Укроборонпром», що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, відкрив офіційне представництво в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Читайте такожУкраїнський бойовий вертоліт "Combat" уперше представили на виставці в ОАЕ (фото)

Як повідомила прес-служба концерну, представництво було відкрито під час міжнародної виставки зброї та військової техніки IDEX-2017, яка проходила в ОАЕ в середині лютого.

«Це дасть можливість співпрацювати з провідними компаніями в цьому бізнесі, скорочуючи час і заощаджуючи кошти. Відкриття офісу наблизить компанії, що входять в концерн "Укроборонпром", до своїх клієнтів по всьому світу, зменшить транспортні витрати, збільшить валютні надходження до країни та прискорить прийняття рішень за важливими контрактами", - повідомили в концерні.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво концерну заявило про намір відкрити представництва в Туреччині та Польщі.

Крім того, "Укроборонпром" повідомив про підписання низки експортних контрактів, зокрема, на постачання бронетанкової та оптико-електронної техніки в ході міжнародної виставки IDEX-2017.

Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.