На непідконтрольній території Донбасу через блокаду зупинився ще один завод

Великий український виробник металопродукції «Донецьксталь-металургійний завод», що входить до групи «Донецьксталь» російського бізнесмена Віктора Нусенкіса, повністю зупинив виробничий процес через блокаду зони АТО, повідомили УНІАН на підприємстві.

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«Завод повністю зупинився у зв'язку з блокадою залізничного сполучення на станції «Ясинувата». На даний момент ми не можемо отримувати і відправляти продукцію», - сказав представник підприємства.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі постачання було зупинено 10 лютого. Також учасники блокади говорили про наміри перекрити всі залізничні та автосполучення.

21 лютого 2017 року прес-служба гірничо-металургійної групи «Метінвест» повідомила про зупинку роботи Єнакіївського метзаводу і «Краснодонвугілля», а 22 лютого на Дніпровському меткомбінаті заявили про припинення поставок коксу з Алчевського коксохімічного заводу.

З серпня 2014 року «Донецьксталь-металургійний завод» працював з тимчасовими перебоями, як і більшість підприємств сходу України, що пов'язано з проблемами постачання сировини, відвантаження готової продукції, які виникли через активні бойові дії на Донбасі.

Довідка УНІАН. «Донецьксталь-металургійний завод» створено в 2002 році на базі доменного і мартенівського цехів Донецького металургійного заводу.

«Донецьксталь-металургійний завод» входить до групи «Донецьксталь», що підконтрольна бізнесменові Віктору Нусенкісу, яка є одним із найбільших виробників комерційного високоякісного концентрату коксівного вугілля, коксу і металопродукції.