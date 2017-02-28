Металурги прогнозують мільярдні втрати валютної виручки через вугільну блокаду

Організована на Донбасі вугільна блокада може призвести до втрати валютної виручки України за підсумками року на рівні не менш як 3,5 млрд дол. Читайте такожУ НБУ підрахували, скільки валютної виручки може втратити Україна через блокаду Донбасу

Про це сказав голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков у ході спеціальної наради в уряді під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Наслідки можуть бути катастрофічними. Втрати можуть становити 3,5 млрд дол. по року», - сказав Каленков, наголосивши, що збиток відчують не лише вони, а й всі суміжні галузі, які користуються металургійною продукцією.

Присутні на засіданні представники металургійної та енергетичної галузі підтримали слова Каленкова і попередили про можливий колапс систем життєзабезпечення країни в міжопалювальний сезон, коли в комунальній сфері розпочнуться планові ремонтні та перевірочні роботи, і в разі необхідності заміни труб, котлів, інфраструктури або виробничих агрегатів їх попросту може не виявитися.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Кабмін ввів надзвичайні заходи на ринку електроенергії в результаті блокади ветеранами АТО поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи для роботи ТЕС на підконтрольній території України, що також стало приводом для перегляду Прогнозного балансу електроенергії, який раніше був затверджений на весь 2017 рік.

21 лютого Міненерговугілля затвердило Прогнозний баланс виробництва та споживання електроенергії на березень з урахуванням надзвичайних заходів.