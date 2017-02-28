Вугільна блокада змушує металургів закуповувати вугілля в Росії - Гройсман

Вугільна блокада, організована з кінця січня на Донбасі, примушує українські підприємства витрачати валютну виручку на імпорт вугілля і купувати його, в тому числі в Росії, яка веде військову та економічну агресію проти України. Про це в ході спеціальної наради з металургами сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Прем'єр нагадав, що в разі, коли вугілля з українських надр надходить на металургійні підприємства, зареєстровані в Україні, виробничий процес не зупиняється, а виручка від проданої продукції залишається в українському бюджеті та на підприємствах у вигляді реінвестицій. Проте, якщо українське вугілля не надходить на підприємства, вони змушені купувати паливо для того, щоб не зупиняти і не консервувати виробництво, яке часто дуже складно відновлювати. Джерел для імпорту - небагато. Серед них - США та Росія.

"Тобто, вугільна блокада змушує купувати вугілля в Росії, - сказав Гройсман. - Є патріотизм, а є псевдопатриотизм, який зараз намагаються нав'язати всім і вся. Ми весь минулий рік займалися тим, щоб відновити економічне зростання і добробут українців, а тепер хтось намагається перекреслити все, що було зроблено".

Раніше голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков зазначав, що втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року через блокаду становитимуть не менше 3,5 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО, яка почалася в кінці січня 2017 року.

Ветерани АТО та деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля-антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів мінімум 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.