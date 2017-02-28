Гройсман запропонував організаторам блокади на Донбасі відвідати меткомбінати та пояснити свої дії робітникам

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав керівників вугільної блокади, організованої на Донбасі наприкінці січня, відвідати вугільні та металургійні підприємства, поставлені на межу виживання через дефіцит палива, і пояснити причини своїх дій. Про це глава уряду сказав на спеціальній нараді з представниками металургійного комплексу.

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«Ви (організатори блокади - УНІАН) поставили їх (підприємства - УНІАН) на межу знищення. Було б правильно пояснити свої дії зараз і на найближчу перспективу. Зустріньтеся з колективами прямо на заводах, щоб відбувся діалог», - сказав Гройсман.

Він також закликав керівників металургійних компаній прийняти «блокадників».

«Чи не могли б ви запросити штаб блокади на підприємства для зустрічей з трудовими колективами», - запропонував Гройсман.

Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО, яка почалася наприкінці січня 2017 року.

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Ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля-антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля було повністю припинено. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів щонайменше 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.

За словами голови об'єднання "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року через блокаду становитимуть не менш як 3,5 млрд дол. Крім того, металурги наголосили, що відсутність вугілля змушує підприємства закуповувати цей ресурс за валюту за кордоном. Однак джерела такого імпорту обмежені, і найбільш очевидним є імпорт вугілля з Росії, яка веде воєнну та економічну агресію проти України.