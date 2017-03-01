На Авдіївському коксохімі вугілля залишилося на 2 тижні - директор

Запасів вугілля на Авдіївському коксохімічному заводі вистачить на 13 діб роботи. Про це повідомив директор заводу Муса Магомедов, передає "112 Україна".

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"Вугілля на зниженому виробництві у нас приблизно на 13 діб. Намагаємося додати, але поки що не виходить, є нестача енергопотужностей. Зараз працює два коксових цехи з чотирьох", - повідомив Магомедов.

Також директор Авдіївського коксохімічного заводу додав, що ситуація з теплопостачанням нормальна, тепло в місто передається.

"Продовжують активно стріляти. Які є ушкодження, поки не готовий сказати, по заводу не прилітало. Проблема з водою поки не вирішена. ДФС (Донецька фільтрувальна станція - УНІАН) не вийшла на необхідні потужності", - додав Магомедов.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 лютого за обстрілу з боку бойовиків були пошкоджені високовольтні лінії електропередачі, внаслідок чого Авдіївка залишилася без електропостачання. 20 лютого, віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко доповів президенту України Петра Порошенка про те, що лінії електропередачі до Авдіївки полагоджені.

З початку бойових дій АКХЗ часто піддається масованим обстрілам з боку бойовиків, та російських військ, які знаходяться на Донбасі, через що неодноразово зупиняв свою роботу.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основна - кокс для металургії. АКХЗ входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.