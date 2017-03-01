Бойовики заявили про захоплення 40 підприємств української юрисдикції

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко стверджує, що бойовики захопили близько 40 підприємств на окупованій території Донбасу.

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"Близько 40 підприємств під зовнішнім управлінням", — цитує Захарченка один із сайтів бойовиків.

Також Захарченко стверджує, що ніхто з українських власників підприємств "не виходив на зв'язок" з представниками "ДНР."

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду окупованих територій. За їх словами, якщо блокада не буде знята, то буде введене зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують всі виробничі процеси та орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.

У середу, 1 березня, бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.