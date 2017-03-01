Російська група "ЄВРАЗ" продала український коксохімічний завод

Російська гірничо-металургійна група «ЄВРАЗ», що контролює діяльність низки українських підприємств, у жовтні 2016 року уклала угоду з продажу «ЄВРАЗ Южкоксу» (м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.), повідомляється в річному звіті компанії.

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«У жовтні 2016 року «ЄВРАЗ» уклав контракт із продажу «ЄВРАЗ Южкоксу» з урахуванням оплати кількома частинами до серпня 2017 року», - йдеться у звіті.

При цьому не повідомляється, хто є покупцем.

«Завершення операції вимагає виконання кількох умов, які не залежать повністю від учасників угоди», - відзначили в компанії.

При цьому керівництво компанії вважає, що угода ще не стала безумовною і продовжує розглядати у фінансовій звітності «ЄВРАЗ Южкокс» як актив, виставлений на продаж. «Отримана частка коштів за підприємство класифікується як «аванси, отримані від клієнтів» у звіті про фінансовий стан», - повідомляється в річному звіті.

Довідка УНІАН. "ЄВРАЗ" є вертикально інтегрованою металургійною і гірничодобувною компанією, а також виробником ванадію з активами в Росії, Україні, США, Канаді, Чехії, Італії та Південній Африці.

Йому належать три українських коксохімічних підприємства – коксохімічний завод «ЄВРАЗ Южкокс», «ЄВРАЗ ДМЗ», а також гірничо-збагачувальний комбінат «ЄВРАЗ Суха Балка». Основними акціонерами компанії є Роман Абрамович (більше 30% акцій), Олександр Абрамов (більше 21%) і Олександр Фролов (більше 10%).