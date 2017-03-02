Україна очікує від ЄС визнання сертифікації за трьома видами промпродукції

Україна в 2017 році очікує укладення угод з Європейським Союзом про оцінку відповідності та прийнятності продукції (угоди АСАА) за трьома технічними регламентами промислової продукції, низьковольтного обладнання, машин та електромагнітної сумісності.

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Про це повідомляється в звіті про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підготовленому Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

«В України є всі підстави очікувати позитивного висновку Єврокомісії за результатами перевірки інституційної та законодавчої складових системи технічного регулювання і, як результат, підписання угод АСАА для перших трьох секторів в 2017 році», - йдеться у звіті.

Також, згідно зі звітом, пріоритетом уряду є досягнення відповідності вимогам ЄС в інших секторах промисловості, що дозволить розширити дію угод АСАА.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році почала переговори з Європейським Союзом про скасування необхідності додаткової сертифікації промислової продукції (угода АССА) за трьома технічними регламентами: машини, низьковольтне електричне обладнання та електромагнітна сумісність обладнання.