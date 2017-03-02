Білоус: ОПЗ відновив роботу

За результатами розгляду варіантів, що надійшли до Фонду держмайна, було обрано дві компанії однієї групи: ЕРУ Трейдинг і ERU Management Services LLC, які надали найкращу пропозицію з відновлення роботи заводу за давальницькою схемою, повідомляє офіційний сайт ФДМ.

«Для нас критично важливо якнайшвидше запустити завод. Група ЕРУ надала пропозицію з конкретними цифрами, і була готова розпочати роботу ОПЗ вже з 1 березня. Решта потенційних партнерів готова була працювати з 1 квітня, 1 травня, притому за умови, що завод вже буде запущено», - прокоментував голова ФДМ Ігор Білоус.

Як зазначає прес-служба Фонду держмайна, запуск заводу потребує значних коштів: 10 млн грн. на реагенти, 6,6 млн грн. за воду і електрику, 33 млн грн. на природний газ. Всього для виконання пусконалагоджувальних робіт необхідно витратити 49,6 млн грн.

За словами Білоуса, наразі укладено рамкову угоду, яка будепереглядатися кожного місяця.

«Рамкова угода передбачає, що до 18 числа сторони узгоджують обсяг давальницької сировини. Якщо хтось запропонує кращу пропозицію – ОПЗ укладе контракт з ними. Також розглядаємо варіанти оренди. Окремий випадок – якщо нам запропонують хорошу фінансову пропозицію на довгий термін. Якщо хтось готовий подвоїти прибутковість підприємства і укласти контракт на рік, така пропозиція буде в пріоритеті. На ринку міндобрив є спади й піки, тому найкращий варіант є той, що покриває всі ці коливання», - зазначив голова Фонду.

Білоус також зазначив, що відновлення роботи ОПЗ важливе не лише з економічної точки зору, а через соціальні фактори та ризик втратити кадровий потенціал. «Ми тісно співпрацювали з керівником Одеської ОДА Максимом Степановим, який зі свого боку докладав зусиль до виходу з ситуації. В нього, як і в нас є чітке розуміння, що робота ОПЗ дуже важлива для міста й області. Також критично важливо зупинити відтік кадрів з підприємства, бо саме вони є головним активом заводу», - підкреслив Ігор Білоус.