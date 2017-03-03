Кабмін після вибуху на шахті "Степова" виділить 200 мільйонів на закупівлю засобів захисту для шахтарів

Кабінет міністрів України виділить 200 млн грн на закупівлю індивідуальних засобів захисту для шахтарів, які працюють на українських шахтах. Відповідне рішення озвучив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після відвідування шахти №10 «Степова» об'єднання ДП «Львіввугілля», де в четвер, 2 березня, стався вибух і обвал гірської породи.

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«Сьогодні, і про це говорили представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, нам не вистачає засобів захисту шахтарів. На ці засоби нам потрібно 200 млн грн. Я взяв на себе зобов'язання - і я його виконаю - 200 млн грн додатково шахтарі отримають для того, щоб забезпечити індивідуальні засоби захисту. Немає нічого дорожчого за життя та здоров'я шахтарів, які працюють у важких умовах», - прокоментував рішення голова уряду.

Він також нагадав, що в цілому в 2017 році на модернізацію і фінансування роботи шахт, переважно державних, уряд виділив 1,8 млрд грн. І в найближчі два тижні, за словами Гройсмана, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик представить план модернізації шахт.

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«Головне - безпека, життя та здоров'я шахтарів. Жодне вугілля не варте загибелі людей. Про це потрібно пам'ятати щодня», - наголосив Гройсман.

Разом з тим він звернув увагу, що винні за загибель шахтарів на львівській шахті «Степова» також понесуть відповідальність. «Вибух стався від загоряння повітряної суміші метану. Конкретні причини встановить комісія. Але, наскільки мені повідомили, датчики повинні були сигналізувати (про небезпеку - УНІАН), але вони не сигналізували. Чому так сталося, пояснень поки що немає», - повідомив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, відбудеться позачергове засідання уряду, однією з тем якого стане створення державної комісії з розслідування причин вибуху на шахті, в результаті якого загинули вісім гірників.