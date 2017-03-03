Після аварії на шахті "Степова" створили дві держкомісії – шукатимуть причини вибуху та перевірятимуть безпеку на інших

Кабінет міністрів України своїм рішення створив дві урядові комісії на чолі з віце-прем'єром Геннадієм Зубком - для розслідування причин вибуху на шахті «Степова» і на чолі з віце-прем'єром Володимиром Кістіоном - для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.

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Відповідне рішення озвучив глава уряду Володимир Гройсман.

«Ми ухвалили рішення про створення на рівні уряду комісії з розслідування (причин трагедії на шахті «Степова» - УНІАН). І нам треба розібратися, що у нас є з безпекою, яка ситуація на інших шахтах. І тому буде створена ще одна комісія з питань безпеки на всіх шахтах. Головний пріоритет - безпека праці шахтарів», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, на шахті №10 "Степова" об'єднання ДП "Львіввугілля" стався вибух і обвал гірської породи. Загинуло 8 шахтарів, постраждали більш як 20. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті загоряння повітряно-метанової суміші.