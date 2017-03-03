Україна має нагадати світові про свій потенціал в машинобудуванні - президент

Україна повинна нагадати світу про те, що була і залишається країною машинобудування, і яскравим доказом того стане відновлення українських заводів шляхом залучення інвесторів. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час відвідування Харківського тракторного заводу (ХТЗ).

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Він нагадав, що на ХТЗ прийшов інвестор, який не тільки погасив зарплатні борги, але також вклав близько 150 мільйонів гривень на закупівлю комплектуючих для розвитку виробництва. При цьому близько 80% комплектуючих - продукція суміжних з харківським заводом виробництв. У цьому контексті дуже важливо, що роботою забезпечені не тільки 2 тисячі співробітників ХТЗ, але й десятки тисяч працівників інших заводів.

Порошенко також підкреслив, що, поряд з інвестиціями, вкладає кошти у виробництво і держава - шляхом реалізації бюджетних програм, одна з яких - компенсація частини вартості техніки товаровиробникам. Президент нагадав, що на таку програму - в сегменті сільськогосподарського машинобудування - вже виділено 600 мільйонів гривень, а обсяг компенсації - 20% від вартості продукції, виготовленої на українських заводах.

"Зі свого боку ми допоможемо знайти нові ринки, визначити і реструктуризувати бюджетну заборгованість, та погасити її, якщо є необхідність. Робимо все, щоб повернути якісну продукцію на український ринок, а інвестор повинен повернутися обличчям до людей, що він і робить", - сказав голова держави.

Він також підкреслив, що важливим є перехід на імпортозаміщення і завоювання нових ринків.

Як повідомляв УНІАН, промислове виробництво в Україні в січні 2017 року в річному вираженні порівняно з аналогічним місяцем 2016 року - без урахування коригування на ефект календарних днів, зросла на 5,6%. Зростання промвиробництва в Україні за 2016 рік, порівняно з 2015 роком, склав 2,4% після падіння показника 4 роки поспіль – у 2012-2015 роках.