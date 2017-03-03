Трактори ХТЗ втричі дешевші за іноземні аналоги - Ярославський

Вартість тракторів виробництва Харківського тракторного заводу в 3-3,5 рази дешевше, ніж іноземні аналоги. Про це заявив власник ХТЗ Олександр Ярославський під час сьогоднішнього візиту на завод Президента України Петра Порошенка, повідомили Укрінформу в прес-службі групи DCH.

Зокрема, Ярославський зазначив, що ХТЗ відновив роботу після 10-місячного простою 6 січня 2017 року, виробничі роботи поновилися 11 лютого. На сьогоднішній день завод виробив вже 70 машин. "Але ми плануємо виробляти 150 машин на місяць", - підкреслив Ярославський.

Він зазначив, що вартість тракторів ХТЗ в 3-3,5 рази дешевша, ніж іноземні аналоги.

За словами власника ХТЗ, на сьогоднішній день всі судові процеси навколо ХТЗ завершені, арешти з рахунків і майна заводу зняті. Ярославський подякував за допомогу у вирішенні проблем заводу президента.

Нагадаємо, сьогодні на ХТЗ Порошенко заявив, що свідченням зростання економіки є відновлення Харківського тракторного заводу.

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"2000 харків'ян вийшли на роботу, плюс десятки тисяч виробників комплектуючих. Для вирішення проблем ХТЗ знадобилося втручання президента. В результаті знайдено інвестора, 74 мільйонів гривень вкладено в ліквідацію боргів із зарплати плюс 150 мільйонів - в закупівлю комплектуючих", - сказав голова держави.

Він також зазначив, що на днях затверджено державне оборонне замовлення на 2017 рік і на Харківському тракторному заводі планується відновити випуск бронетранспортерів МТ-ЛБ. Крім того, в рамках бюджетної програми виділено 600 мільйонів гривень на компенсацію 20% вартості вітчизняних тракторів при їх покупці селянами. Президент наголосив на важливості підтримки українського виробника.

"Все це для того, щоб реалізувати головне - купуйте українське. Тому що це - якість, це - підтримка виробників, це - підтримка держави", - заявив Порошенко.

За словами Президента, до кінця року заробітна плата працівників ХТЗ збільшиться в два рази. Президент зазначив, що держава буде допомагати повернути продукцію заводу на український ринок, а також знайти нові ринки, реструктурувати і при необхідності погасити бюджетну заборгованість.

Харківський тракторний завод відновив свою роботу 6 січня 2017 роки після десятимісячного простою. На даному етапі підприємство активно набирає робітників основних професій. Загальний обсяг інвестицій групи DCH в ХТЗ складе від 300 до 500 мільйонів доларів США.