На ОПЗ претендують лідери світового ринку аміаку - конгломерат Сергія Махлая і братів Кох

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у Фонді держмайна України.

Сергій Махлай є мажоритарним акціонером, головою правління найбільшого російського виробника аміаку "Тольяттіазот". Махлай входить у другу сотню найбагатших бізнесменів Росії (550 млн дол.).

Партнером Махлая у ймовірній оренді ОПЗ виступить відома американська компанія "Koch Nitrogen Company" - один з найбільших у світі виробників і продавеців добрив (активи в США, Канаді). У 2013 році журнал "Forbes" назвав корпорацію "Koch", в яку входить підрозділ "Koch Nitrogen company", другою за величиною приватною компанією США з річним оборотом 115 млрд дол.

Цікаво: як Махлай, так і власники "Koch Nitrogen Company", близькі до керівництва Республіканської партії США і брали участь у фінансуванні виборчої компанії президента ДональдаТрампа.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про погодження реструктуризації боргу ПАТ" Одеський припортовий завод "перед НАК " Нафтогаз України". У пояснювальній записці прогнозується передача ОПЗ в оренду в першому кварталі 2017 року.