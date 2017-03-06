"Укроборонпром" розширить лінійку наземних безпілотників

Фахівці державного концерну "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу України, розробляють нові моделі безпілотної військової техніки на базі безпілотного міні-бронетранспортера "Фантом".

Про це повідомили в прес-службі "Укроборонпрому" з посиланням на заступника генерального директора держконцерну з авіабудування і виробництву Володимира Коробова.

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"Військова техніка ХХІ століття повинна повністю нівелювати людський фактор участі у вирішенні конфліктів. Використання безпілотної техніки повинно стати пріоритетом збройних сил. Саме тому ми розробляємо таку техніку в Україні та налагоджуємо її виробництво", - цитує Коробова прес-служба.

Також повідомляється з посиланням на заступника гендиректора, що розроблений і раніше представлений на міжнародних виставках міні-бронетранспортер "Фантом" на даний час вдало проходить випробування, а держконцерн готовий почати його серійне виробництво для української армії у випадку відповідного замовлення.

У прес-службі нагадали, що безпілотний міні-бронетранспортер "Фантом" став однією з головних новинок не тільки "Укроборонпрому", але й усієї міжнародної оборонної виставки IDEX-2017 (International Defence Exhibition), яка проходила з 19 по 23 лютого в місті Абу-Дабі (ОАЕ).

Як повідомляв УНІАН, за даними президента України Петра Порошенка, безпілотний міні-бронетранспортер "Фантом" українського державного концерну "Укроборонпром" увійшов до п'ятірки кращих експонатів міжнародної виставки IDEX-2017 серед представлених тисяч експонатів з 50 країн. Так, авторитетне аналітичне видання Defence Blog назвало український безпілотний міні-бронетранспортер найбільш цікавою сучасною бойовою машиною.

У 2016 році прибуток від операційної діяльності "Укроборонпрому" склала 1,4 мільярда гривень, а EBITDA - 2,4 мільярда гривень. За підсумками останніх років держконцерн на 100% виконує державне замовлення, забезпечуючи потреби української армії, а також контракти на поставки озброєнь за кордон. Обсяг виконаних Україною в 2016 році експортних контрактів з поставки продукції військового призначення зріс порівняно з 2015 роком на 25% і становить 750 мільйонів доларів.