Французька Air Liquide припинила свою діяльність на Донбасі через дії бойовиків "ДНР"

Французька компанія Air Liquide, один зі світових лідерів з виробництва промислових газів, заявила про припинення роботи на тимчасово неконтрольованих українською владою територіях у зв'язку з рішенням так званої «ДНР» про введення тимчасових адміністрацій на українських підприємствах, у тому числі на дочірньому підприємстві компанії «Ер Лікід Єнакієве», повідомила прес-служба компанії.

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«Після недавніх рішень самопроголошеної «ДНР» про встановлення її адміністративного контролю над деякими українськими компаніями (включаючи «Ер Лікід Єнакієве»), що працюють на Донбасі, Air Liquide більше не може продовжувати свою діяльність в цьому регіоні. Безпека наших співробітників, а також дотримання діючих українських та міжнародних законів залишаються нашим пріоритетом», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду окупованих територій. За їх словами, якщо цього не відбудеться, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Бойовики заявили, що перебудують всі виробничі процеси та переорієнтовують їх на ринки Росії та інших країн.

У середу, 1 березня, бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.

Довідка УНІАН. Французька компанія Air Liquide почала роботу в Україні з 1992 року, пропонуючи послуги в галузі проектування та будівництва. У 2011 році Air Liquide почала виробництво в Україні промислових газів.