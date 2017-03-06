В Україні пробурили найбільш продуктивну за час незалежності свердловину для видобутку газу

Найбільша газовидобувна державна компанія "Укргазвидобування" пробурила на Краснокутському родовищі в Харківській області найбільш продуктивну свердловину в Україні з обсягом видобутку природного газу більше 1 мільйона кубометрів на добу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Компанія "Укргазвидобування" ввела в промислову експлуатацію нову свердловину в Харківській області з дебітом понад 1 мільйона кубометрів газу на добу", - йдеться в повідомленні.

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За словами голови правління компанії Олега Прохоренка, компанія впевнено рухається до реалізації поставленої мети – збільшення видобутку газу до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів в рік.

"За часи незалежності України свердловин з таким дебітом ще не було. Розробка нових та існуючих родовищ є ключовою складовою стратегії нарощування видобутку "Укргазвидобування", - сказав Прохоренко.

Згідно з інформацією прес-служби, нову свердловину введено в експлуатацію газопромисловим управлінням "Полтавагазвидобування" на Краснокутському родовищі в Харківській області та має глибину 5500 метрів, при цьому пластовий тиск перевищує 1 тисячу атмосфер.

"Сьогодні це найпродуктивніша свердловина в Україні", - прокоментував кореспонденту УНІАН результати буріння керівник консалтингової компанії на ринку природного газу Exploration and Production Геннадій Кобаль. Також він додав, що на сьогодні запаси газу в цій свердловині оцінюються в близько 150 мільйонів кубометрів.

"Завдяки завершення буріння цієї свердловини добовий видобуток газу компанією "Укргазвидобування" зріс з 38,9 мільйона кубометрів (середній показник за 2016 рік) до 42 мільйонів кубометрів", - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, "Укргазвидобування" у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів.

На даний час компанія реалізує програму "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу на рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів, тоді як в 2015 році, порівняно з 2014 роком, спостерігалося падіння на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.