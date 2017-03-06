Віце-прем'єр: Під час вибуху на шахті "Степова" проводилися лише ремонтні роботи
Стан здоров'я 23 шахтарів, які постраждали під час вибуху на шахті «Степова» об'єднання «Львіввугілля», задовільний.
Про це за підсумками засідання урядової комісії з розслідування причин трагедії на шахті повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Зараз на лікуванні перебувають 23 постраждалих. Загалом 29 людей зверталися по медичну допомогу, 23 з них зараз на амбулаторному лікуванні, 20 - на стаціонарному. Всі сьогодні перебувають у Львові, в опіковому центрі, де отримують медичну допомогу. Стан усіх постраждалих, які звернулися за допомогою, задовільний, у критичному стані ніхто не перебуває», - сказав Зубко.
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Він зазначив, що урядова комісія, яка працюватиме протягом місяця, має визначити причини трагедії, а також виробити рішення для недопущення подібних аварій на шахтах у майбутньому. «Комісія визначить не лише причини, наслідки та відповідальних за трагедію... а також ті заходи, які мають бути ухвалені на рівні Міненерговугілля, щоб виключити це в майбутньому», – сказав віце-прем'єр.
Зубко також повідомив, що склад комісії розширено представниками Мін'юсту та Мінекономрозвитку. «Частина членів комісії завтра вирушать на шахту «Степова» та проведуть додаткову зустріч із сім'ями загиблих і постраждалих, щоб з'ясувати, крім тих рішень, які були ухвалені урядом про компенсації для сімей загиблих у розмірі 500 тис. грн, а також потерпілим у розмірі 75 тис. грн, які ще є додаткові потреби», – сказав він.
Віце-прем'єр повідомив, що під час вибуху на шахті проводилися лише ремонтні роботи, вугілля не видобувалося. «Я б хотів сказати, що за кілька років те, що ми подивилися за результатами засідання комісії, – видобуток з 2,5 тис. тонн впав до 500 тис. тонн», – зазначив Зубко, додавши, що зараз шахта знаходиться у неробочому стані, проводяться роботи з дегазації повітря.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, на шахті №10 «Степова» стався вибух і обвалення гірської породи. Загинули вісім шахтарів, постраждали понад 20.
За попередніми даними, вибух стався унаслідок займання повітряно-метанової суміші.
Кабінет міністрів своїм рішенням створив дві урядові комісії: на чолі з віце-прем'єром Зубком - для розслідування причин вибуху на шахті «Степова», і на чолі з віце-прем'єром Володимиром Кістіоном - для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.