Віце-прем'єр: Під час вибуху на шахті "Степова" проводилися лише ремонтні роботи

Про це за підсумками засідання урядової комісії з розслідування причин трагедії на шахті повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Зараз на лікуванні перебувають 23 постраждалих. Загалом 29 людей зверталися по медичну допомогу, 23 з них зараз на амбулаторному лікуванні, 20 - на стаціонарному. Всі сьогодні перебувають у Львові, в опіковому центрі, де отримують медичну допомогу. Стан усіх постраждалих, які звернулися за допомогою, задовільний, у критичному стані ніхто не перебуває», - сказав Зубко.

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Він зазначив, що урядова комісія, яка працюватиме протягом місяця, має визначити причини трагедії, а також виробити рішення для недопущення подібних аварій на шахтах у майбутньому. «Комісія визначить не лише причини, наслідки та відповідальних за трагедію... а також ті заходи, які мають бути ухвалені на рівні Міненерговугілля, щоб виключити це в майбутньому», – сказав віце-прем'єр.

Зубко також повідомив, що склад комісії розширено представниками Мін'юсту та Мінекономрозвитку. «Частина членів комісії завтра вирушать на шахту «Степова» та проведуть додаткову зустріч із сім'ями загиблих і постраждалих, щоб з'ясувати, крім тих рішень, які були ухвалені урядом про компенсації для сімей загиблих у розмірі 500 тис. грн, а також потерпілим у розмірі 75 тис. грн, які ще є додаткові потреби», – сказав він.

Віце-прем'єр повідомив, що під час вибуху на шахті проводилися лише ремонтні роботи, вугілля не видобувалося. «Я б хотів сказати, що за кілька років те, що ми подивилися за результатами засідання комісії, – видобуток з 2,5 тис. тонн впав до 500 тис. тонн», – зазначив Зубко, додавши, що зараз шахта знаходиться у неробочому стані, проводяться роботи з дегазації повітря.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, на шахті №10 «Степова» стався вибух і обвалення гірської породи. Загинули вісім шахтарів, постраждали понад 20.

За попередніми даними, вибух стався унаслідок займання повітряно-метанової суміші.

Кабінет міністрів своїм рішенням створив дві урядові комісії: на чолі з віце-прем'єром Зубком - для розслідування причин вибуху на шахті «Степова», і на чолі з віце-прем'єром Володимиром Кістіоном - для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.