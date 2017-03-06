"Ми живі і продовжуємо працювати": Авдіївський коксохім пережив повну аварійну зупинку – директор

На Авдіївському коксохімічному заводі (АКХЗ) сьогодні, 6 березня, відбулася повна аварійна зупинка. Про це повідомив директор підприємства Муса Магомедов в Facebook.

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"Сьогодні була повна аварійна зупинка через пробій ізоляції одного з кабелів, які були багаторазово пошкоджені обстрілами, однак протягом години ми змогли за допомогою 2,5 мегаватного генератора і пристроїв плавного пуску запустити газодувну машину номер 3 і відновити видачу коксу та власну генерацію. Ми живі і продовжуємо працювати", - написав він.

Магомедов додав, що під час огляду ЛЕП було виявлено пошкодження, проте режим тиші сьогодні не був забезпечений. Директор АКХЗ сподівається, що 7 березня вдасться відновити енергопостачання міста, заводу і ДФС.

З початку ведення бойових дій АКХЗ часто піддається масованому обстрілу з боку бойовиків та російських військ, які знаходяться на Донбасі, через що неодноразово зупиняв свою роботу.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основна - кокс для металургії. АКХЗ входить у групу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.