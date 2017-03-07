Через дефіцит вагонів Україна в 2016 році не виплавила 3 мільйони тонн сталі - ЗМІ

Про це повідомив президент Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Калєнков, повідомляє РБК-Україна.

"У 2 півріччі операційна робота УЗ була найгіршою за останні роки. ГМК України недовиплавив близько 3 млн т сталі, а держава недоотримала мільярди податкових надходжень і мільйони доларів валютної виручки», — сказав менеджер.

При цьому фахівець зазначив, що структура собівартості залізничного тарифу УЗ залишається непрозорою.

«Нам кажуть, що ставки низькі, а в презентаціях для європейських інвесторів вказується рентабельність вантажних перевезень на рівні 35-50%. Таким чином, використовуючи монопольне становище, залізниця субсидує пасажирські перевезення», — підкреслив Калєнков.

Як вважає економіст IMF Group Михайло Кухар, складності у вітчизняних сталеварів триватимуть і далі, якщо УЗ не почне закуповувати великі кількості вагонів.

«Закупівлі великих партій вагонів у вітчизняних виробників дозволили б Україні не скорочувати свій експорт через транспортні проблеми. Адже неприпустимо, що в період кризи і війни ми втрачаємо по 2 – 5 – 10 відсотків експорту в базових галузях від того, що просто не можемо вивести цю продукцію з країни», — сказав експерт.