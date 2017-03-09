У Китаї прискорилися темпи зростання виробничої інфляції

Індекс цін виробників (Producer price index (PPI) Китаю в лютому зріс на 7,8% рік до року, продемонструвавши найвищі темпи зростання з вересня 2008 року.

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Про це повідомляє Національне бюро статистики Китаю, передає Bloomberg.

У січні PPI становив 6,9%, що порівнянно з максимумами 2011 року, а в грудні — 5,5%. Таким чином, офіційні дані свідчать про прискорення темпів зростання виробничої інфляції в країні.

При цьому зростання індексу споживчих цін (Consumer price index, CPI) уповільнило своє зростання, склавши всього 0,8% рік до року в лютому проти 2,5% рік до року в січні.