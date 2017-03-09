Ситуація на захоплених бойовиками підприємствах окупованого Донбасу критична - росЗМІ

Зазначається, що всупереч райдужним прогнозам місцевої "влади", яка обіцяла швидко переорієнтувати виробництво на Росію і забезпечувати до 70% доходів бюджету за рахунок де-факто "націоналізованих" підприємств, багато виробництв закривається. На деяких з них зарплату робітникам ще продовжують виплачувати, але майбутнє більшої частини заводів залишається туманним. Про це повідомляє Коммерсант.

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Як зазначає видання, заморожено виробництво Єнакіївського металургійного заводу. На думку співрозмовника, якщо найближчим часом ЄМЗ не запрацює, то робочим цього містоутворюючого підприємства доведеться шукати роботу за межами псевдореспублік. Схожа ситуація і на Донецькому металургійному заводі (ДМЗ), власники якого оголосили про зупинку підприємства 27 лютого, напередодні введення "зовнішньої адміністрації".

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Також був змушений зупинити свою роботу Ясиновський коксохімічний комбінат, розташований у Макіївці. Після введення "зовнішнього управління" припинив роботу і найбільший український оператор зв'язку "Укртелеком", що також входить в холдинг бізнесмена Ріната Ахметова.

У так званому "міністерстві зв'язку "ДНР" після цього заявили, що всі співробітники підприємства переводяться на роботу в компанію "Комтел" (новий "державний" оператор), а зарплату їм будуть платити з бюджету. У свою чергу, жителі Донецька пишуть в соцмережах, що після появи зовнішніх "керуючих від "ДНР" в єдиному п'ятизірковому готелі міста "Донбас палас", що також належить Ахметову, спочатку було піднято "прапор", а потім з готелю почали виносити кавомашини і барне обладнання.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій. За їх словами, якщо блокада не буде знята, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують всі виробничі процеси та орієнтують їх на ринки Росії та інших країн. У середу, 1 березня, бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.