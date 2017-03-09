Шахтарі Львівській області припинили відвантаження вугілля та зібралися на пікет - вимагають зарплату

Шахтарі міста Червоноград Львівської області починають акцію з припиненням відвантаження вугілля через заборгованість по заробітній платі та сьогодні, 9 березня, пікетують Господарський суд області.

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Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

"Місцеві шахтарі Червонограда почали акцію з припиненням відвантаження вугілля споживачам без зупинки видобутку через заборгованість по заробітній платі", - написав він.

Він підкреслив, що шахтарі прийняли остаточне рішення з 9 ранку 9 березня припинити відвантажувати вугілля і пікетувати суд.

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Як зазначив Волинець, під судом шахтарі будуть вимагати розблокування рахунку ДП "Львіввугілля" для виплати заборгованості по заробітній платі. «Зараз на заблокованому рахунку ДП "Львіввугілля" знаходиться більш 93,8 млн грн», - написав Волинець.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня, на шахті №10 «Степова» у Львівській області стався вибух і обвал гірської породи. Загинули вісім шахтарів, постраждали більше 20.