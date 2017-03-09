"Укроборонпром" збільшив випуск військової радіолокаційної техніки в три рази

Згідно з повідомленням, за минулий рік НВК "Іскра" отримав чистий прибуток у розмірі 152 млн грн, що дозволило додатково прийняти на роботу 457 фахівців і закріпити середню заробітну плату на рівні 9900 грн.

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У прес-службі зазначили, що саме в НВК "Іскра" була розроблена нова трикоординатна радіолокаційна станція кругового огляду 79К6 "Пелікан", яка була успішно випробувана військовими під час проведення навчань "Рубіж-2016" у жовтні минулого року.

"Пелікан" виконує 2 основні завдання: протиповітряна оборона - визначення ворожих повітряних цілей і передача їх координат вітчизняним винищувачам для негайної реакції і знищення противника. У складі зенітно-ракетних комплексів визначає координати ворожої техніки, звідки ведуться ворожі обстріли. Дальність визначення цілей "Пелікана" до 400 км", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, безпілотний міні-бронетранспортер "Фантом" українського державного концерну "Укроборонпром" увійшов у п'ятірку найкращих експонатів на виставці IDEX-2017 (International Defence Exhibition).

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" об'єднує в собі конструкторське бюро і електромашинобудівний завод. Це підприємство спеціалізується на розробці та виготовленні сучасних радіолокаційних станцій і комплексів радіоелектронної боротьби. З 2011 року входить в концерн «Укроборонпром».